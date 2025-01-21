نجم باريس : نحن أفضل من دون مبابي وعانيت في وجوده مع نيمار وميسي

الأمر لم يكن سهلًا

شرح فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان، السبب الذي يجعله يعتقد أن فريقه يؤدي بصورة أفضل، من دون نجمه السابق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي.

مبابي قرر إنهاء رحلته الطويلة مع النادي الفرنسي في حديقة الأمراء الصيف الماضي، وذلك بعدما رحل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده، وسط اعتقادات بأن الفريق تأثر كثيرًا برحيله.

وفي هذا السياق قال فيتينيا في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية:"إنه موسم مختلف بالنسبة لنا، كيليان من أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا من دونه، لا يمكنك استبداله بلاعب بشكل مباشر، ولكننا استبدلناه باللعب كفريق ومجموعة، هذا ما فعلناه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الأمر سيستغرق وقتًا، أعتقد أننا أفضل جماعيًا الآن وهذا ما أظهرناه بالفعل، في بعض الأحيان لا تأتي الأهداف ولكن لدينا الكثير من المهاجمين الرائعين".

وعن اللعب بجوار مبابي وليونيل ميسي ونيمار في باريس:"كان الأمر أشبه بالحلم، لم أشعر أنه حقيقي لفترة طويلة".

ومع ذلك يعتقد البرتغالي أنه اضطر أحيانًا للقيام بالتغطية الدفاعية بدلًا من الثلاثي، حيث قال"الأمر لم يكن سهلًا، عانيت بعض الشيء واضطررت لفعل لك في المباريات تزامنًا مع المهام الأخرى التي كان علي القيام بها، لكني سأظل أتذكر اللعب بجوارهم لما تبقى من مسيرتي، وسأخبر أحفادي وأطفالي بهذا الشيء".

يذكر أن فيتينا الذي انضم لباريس سان جيرمان في عام 2022 قادمًا من بورتو، أصبح من أعمدة الفريق الرئيسية وخاض أكثر من 100 مباراة مع النادي الفرنسي، ويستعد لخوض مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.