"مبابي مقابل 300 مليون يورو ستضع أشخاصاً في المستشفى"

ما هو السعر المنطقي للنجم الفرنسي بالزمن الحالي؟

خرجت رافائيلا بيمينتا، وكيلة اللاعبين الشهيرة وخليفة مينو رايولا، بتصريحات قوية مع "Globo" في حوار مطول عن أبرز وكلائها من النجوم الحاليين مثل بول بوجبا وإرلينج هالاند.

وناقشت البرازيلية جنون أسعار الميركاتو قائلة: "وقت انتقال بوجبا إلى مانشستر، إذا بشر قالوا إن مبابي ثمنه 300 مليون يورو كانوا سيتم إيداعهم المستشفى، 90 مليوناً الآن تأتيك بلاعب جيد دولي في صفوف البرازيل لا أكثر".

وأتبعت: "عندما تحدثت عن أن سعر هالاند قد يصل بليون يورو كنت أقصد القيمة الإجمالية، ولكن من يعلم، كل الأشياء أسعارها تزيد، قريباً سنعلن عن عقد الرعاية الجديد له، سيكون الأضخم في التاريخ".

وتابعت: "البعض سخر من كوني امرأة تحل محل مينو رايولا، أحدهم قالي لي في وجهي كنت أظنك عاهرة برازيلية ليس أكثر!".

وواصلت الوكيلة البرازيلية: "أملك علاقة جيدة مع وكلائي من اللاعبين، ولكن كانت مفاجأة عندما وصفني بوجبا بوالدته الثانية في الوثائقي، شعرت بالفخر".