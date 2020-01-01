مبابي: ليفربول فريق مدهش كل شيء معهم يصبح سهلاً

إنهم يفوزون ويفوزون

أبدى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان بفريق ليفربول، مشيراً إلى أن ما يقوم به الريدز في هذا الموسم هو أمر مثير للدهشة.

ويعيش ليفربول فترة نجاح وهيمنة هذا الموسم، جعلتهم يتصدرون ترتيب البريميرليج ، بفارق كبير عن أقرب الملاحقين واقترابهم من تحقيق اللقب الغائب منذ 30 عاماً.

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية: "ما يفعله ليفربول أمر مدهش، لم يخسروا أي مباراة".

وواصل: "عندما تشاهد هذا الفريق فإنك تظن ان كل شيء سهل، اللاعبون في قمة تركيزهم، وبالرغم من أنهم يلعبون كل ثلاثة أيام مباراة إلا أنهم يفوزون ويفوزون".

وتطالب جماهير الريدز، إدارة فريقها في الفترة الحالية بالتعاقد مع الشاب الفرنسي، والذي من المتوقع أن يكون هناك صراعاً قوياً مع ريال مدريد الذي يسعى للحصول على خدمات مبابي.

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ونجح صاحب الـ 21 عاماً، في تسجيل 13 هدفاً مع فريقه هذا الموسم، يحتل بهم المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الفرنسي بفارق هدف عن وسام بن يدر المتصدر.

جدير بالذكر أن ليفربول، يتربع وحيداً على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.