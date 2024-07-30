"لا وجه لمقارنتي مع مبابي" .. ليفاندوفسكي يقطع وعدًا سخيًا لجماهير برشلونة

"نحن برشلونة ويجب أن نتخذ خطوة للأمام"

قطع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وعدًا لجماهير برشلونة، بشأن قدرته على تجاوز عدد الأهداف الذي حققه الموسم الماضي، عندما سجل 26 هدفًا في جميع المسابقات.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا متأكد من أنني أستطيع تسجيل أهداف أكثر هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، لكن يجب أن أسجل عدد الأهداف بشكل صحيح".

وأضاف: "موسم 23-24 لم يكن جيدًا بالنسبة لنا أو بالنسبة لي على وجه الخصوص، لكننا برشلونة ويجب أن نتخذ خطوة للأمام".

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وتطرق ليفاندوفسكي للحديث عن العمل تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، قائلًا: "كلما زاد هجومنا، زادت فرص التسجيل. علينا دائمًا أن نبحث عن المراقبة الدفاعية والهجومية. لا يمكننا الهجوم ويجب ألا نفكر خلفنا".

وأردف: "الآن لدينا الوقت لفهم الاتجاه الذي نريد أن نسير فيه، نريد الاستعداد للموسم بشكل جيد للغاية. نريد دائمًا الفوز والذهاب إلى النهائي والفوز باللقب، لكن عليك أولًا أن تكون واضحًا بشأن ما تريده".

وتحدث ليفاندوفسكي عن مقارنته بالفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، قائلًا: "لست متأكدًا من أنه مهاجم مثلي. إنه يلعب في مركز آخر ولديه أسلوب مختلف في كرة القدم. بالطبع إنه لاعب جيد".

وختم موجهًا نصيحة لزميله فيتور روكي: "لقد واجهت أيضًا العديد من المشكلات عندما غادرت بولندا في سن العشرين للذهاب إلى ألمانيا. اللغة والمناخ والتكيف صعبة. الآن بعد مرور بعض الوقت، حان الوقت لمعرفة ما يحتاج إلى تحسينه أو كيف يمكنه الأداء ومساعدة الفريق بشكل أكبر".