"مبابي لن يذهب بعيدًا وصلاح سيكون هدافًا لدوري أبطال أوروبا"

تحدث أسطورة ليفربول جيمي كاراجر بثقة كبيرة حول محمد صلاح باعتباره من سيفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأحرز صلاح حتى الآن مع ليفربول 8 أهداف في هذه النسخة من دوري الأبطال، آخرهم في شباك إنتر بذهاب ثمن النهائي.

كاراجر تواجد رفقة أسطورة أخرى، تييري هنري، وميكا ريتشاردز، وسُئلوا حول من سيفوز بهداف ذات الأذنين.

من دون تردد، اختار كاراجر محمد صلاح، فيما صبّ اختيار ريتشاردز على نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-22

الدولي الفرنسي أحرز فقط 5 أهداف، وقال عنه كاراجر بعدها "لن يذهب بعيدًا في البطولة".

أما هنري، فاختار أفضل لاعب في أوروبا 2021، روبرت ليفاندوفسكي، ثاني هدافي النسخة الحالية برصيد 9 أهداف.

ويتصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مهاجم أياكس، سيباستيان هالير، بعشرة أهداف.