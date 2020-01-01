مبابي: قرار رحيلي عن باريس سان جيرمان بيد عائلتي

هل تنقل عائلة مبابي اللاعب إلى ريال مدريد؟

قال نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إن قراره بخصوص الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية قرار ستحدده العائلة التي يناقش معها كل شيء.

مبابي عقده ينتهي في يونيو 2022، وسط تأكيدات حول تعثر المفاوضات مع باريس بخصوص التوقيع على عقد جديد، وهو ما انتبه له ريال مدريد.

النادي الإسباني يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، بوجود منافسة من ليفربول من أجل الحصول على خدماته.

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وحول رحيله عن النادي الباريسي أو بقائه قال مبابي إن عائلته سيكون لها القرار الأخير حول ما إذا كان سيبقى في باريس سان جيرمان أو يرحل.

وأضاف المهاجم الفرنسي: "أعتقد أنه أقوى شيء ممكن أن يكون لديك دعم كبير من العائلة، لقد دفعني هذا إلى أعلى وسمح لي أن أكون حيث أنا اليوم"

وتابع: "بدونهم سيكون ذلك مستحيلًا، لأنه في بعض الأحيان تمر بلحظات سيئة. عندما تمر بلحظات سيئة في حياتك المهنية، يمكنك معرفة الأشخاص الموجودين والذين يحملون الهم من أجلك، ووالداي موجودان من أجلي في كل مرة.

وأردف حول والديه: "بدونهم، لا أعتقد أنني كان من الممكن أن أقوم بكل ما أنجزته في حياتي المهنية حتى الوقت الحالي. لقد أظهروا لي الطريقة الصحيحة لأكون ناجحًا وأنا محظوظ حقًا لوجودهما معي"

نجم ريال مدريد السابق : مبابي لديه الرغبة اللازمة للانتقال للفريق

يذكر أن هدف مبابي الأخير أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي السبت الماضي، جعله يصل للهدف رقم مائة في مسيرته مع باريس منذ الانتقال للفريق قادمًا من موناكو في أغسطس 2017.