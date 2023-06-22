"مبابي قذارة" .. منشور محذوف يحرج ريال مدريد مع نجمه المنتظر!

ريال مدريد وقع ضحية لمنشور يهاجم مبابي في مايو 2022..

رغم الارتباط الشديد بين نادي ريال مدريد الإسباني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلا أن النادي الملكي كان له سقطة قوية بحق قائد منتخب فرنسا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ريال مدريد كان يتابع مبابي لبعض الوقت، حيث اهتم النادي الملكي بالحصول على خدماته منذ كان عمره 17 عامًا حين كان لاعبًا في صفوف نادي موناكو، وكان "الميرينجي" قريبًا من ضم مبابي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قبل أن يقرر اللاعب تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ويحاول ريال مدريد الآن التعاقد مع مبابي في المستقبل القريب، ويأمل أن يرى اللاعب الجانب الطريف فيما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من رفض مبابي للانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد قام سريعًا بحذف المنشور المعني، والذي تم إنشاؤه تلقائيًا، حيث لم يظهر المنشور في الملف الشخصي للنادي، ولم يتم نشره إلا في جداول زمنية عامة بمجرد أن يتم إعادة التغريد.

وتقوم الأداة التي يستخدمها طاقم التواصل الاجتماعي في ريال مدريد بوضع علامات على الأشخاص الذين يحبون منشورًا معينًا، مما يسمح لهم بعد ذلك بدفع المحتوى المذكور إلى متابعيهم.

في تلك الحالة، كان أحد المستخدمين قادرًا على تغيير عنوان "تويتر" الخاص به إلى "مبابي قذارة"، في محاولة لجعل ريال مدريد مخطئًا في حق اللاعب الفرنسي.

مبابي كشف مؤخرًا أنه لن يقوم بتفعيل خيار التمديد لمدة موسم إضافي في عقده مع باريس سان جيرمان، والذي كان سيبقيه في "حديقة الأمراء" حتى صيف 2025، مما يعني أن باب الانتقال إلى ريال مدريد قد فُتح مرة أخرى.

ورغم تصريح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأن النادي لن يتخذ أي تحركات لضم مبابي في صيف 2023، إلا أن الوضع قد يتغير لأن باريس سان جيرمان سيحرص على تجنب رؤية أهم لاعبيه يرحل بالمجان في صيف 2024.