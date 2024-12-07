رونالدو: تجاهلوا التفاصيل الصغيرة مع مبابي وفلورنتينو بيريز هو الفائز الحقيقي بالكرة الذهبية

يؤمن أن فينيسيوس كان الأفضل في 2024

يؤمن أسطورة ريال مدريد والبرازيل السابق رونالدو نازاريو، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي سيظهر بصورة أفضل مع ريال مدريد، رغم البداية السيئة التي يمر بها منذ بداية هذا الموسم.

"الظاهرة" الذي يعمل حاليًا كرئيس لنادي بلد الوليد الإسباني، تواجد في مدينة ميامي الأمريكية للمشاركة في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2025، وتحدث إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية عن العديد من الأمور الخاصة بكرة القدم في الوقت الحالي.

وقال رونالدو عن البداية السيئة لمبابي مع ريال:"في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث، لا يجب عليك النظر كثيرًا إلى التفاصيل الصغيرة، كيليان يمثل الكثير لريال مدريد وسيكون مهمًا للنادي للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رأيه في خسارة فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية لعام 2024:"دون الانتقاص من رودري، فينيسيوس كان الأحق في الفوز بالجائزة كأفضل لاعب في العالم، لا علاقة للأمر برودري، لنكن واضحين، فينيسيوس كان أكثر حسمًا في الموسم الماضي".

وعن الفترة الصعبة التي يمر بها ريال مدريد هذا الموسم:"ماذا يمكنني أن أقول إذا كان الفائز الحقيقي بالكرة الذهبية هو فلورنتينو بيريز، فهو أب لي، وعلمني الكثير ومنحني كل شيء في عالم كرة القدم".

اعتبار ليونيل ميسي كأحد عناصر الجذب في إقامة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية:"يجب أن يكون في مستواه، لأن الأمر لن يكون سهلًا بالنسبة له، أفضل شيء هو أنهم سيخوضون مبارايت مهمة للغاية مع فرق رائعة".

وعن الفرق البرازيلية المشاركة:" بوتافوجو على سبيل المثال يضم لاعبين جيدين وطويلي القامة وأقوياء، والآن يبدو لي أن الفرق البرازيلية تمتلك الكثير من المال وتتقدم كثيرًا على الأرجنتينية".

رأيه في الشكل الجديد لمونديال الأندية:"أعتقد أنه سيظهر بشكل جيد، كرة القدم احتفال عالمي ومن العدل أن تأتي جميع الفرق من كل أنحاء العالم لمواجهة بعضها البعض، ستكون بطولة رائعة وأعتقد أنها ستفاجىء الكثير من الناس".

وفي نهاية حديثه، قال رونالدو إنه سيكون من المثير رؤية مستوى فرق أمريكا الجنوبية أمام عمالقة أوروبا، لمعرفة مدى تقدم كرة القدم هناك مقارنة بالقارة العجوز.