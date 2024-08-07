مبابي أم فينيسيوس على اليسار؟.. تلميح جديد من أنشيلوتي عن خطة ريال مدريد!

كلمات واضحة من كارليتو..

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، مشكلة حميدة في الموسم المقبل، تتمثل في تواجد الكثير من النجوم بالخط الأمامي.

ويملك ريال مدريد خط هجوم كاسح، ساهم في التتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وها هو أصبح أقوى، بعد ضم الثنائي كيليان مبابي وإندريك في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "النتائج في جولة أمريكا التحضيرية لا تقلقني على الإطلاق، الشيء الجيد هو أن اللاعبين أظهروا حالة بدنية جيدة، ومستعدون بشكل جيد لكأس السوبر الأوروبي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "دعونا نرى كيف يعود الغائبون (جود بيلينجهام وكيليان مبابي)، لقد عملوا في المنزل، وآمل أن يصلوا في حالة جيدة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يبقوا على مقاعد البدلاء، لا توجد مشكلة (يضحك)".

وردًا على سؤال حول المركز المفضل لفينيسيوس جونيور بعد قدوم كيليان مبابي، علق: "بدأنا ضد تشيلسي (فجر اليوم) بدياز في الوسط، ورودريجو على اليمين، وفيني على اليسار، وفي كثير من الأحيان ذهب براهيم إلى اليمين وفينيسيوس في القلب، ورودريجو إلى اليسار".

وواصل: "التحرك مهم للغاية، مع جودة لاعبينا لا ينبغي أن يكون لديهم مركز ثابت طوال المباراة، الشيء المهم هو أنه عندما لا نمتلك الكرة، فإن من يلعب على اليمين يجب أن يعمل على اليمين، وهكذا".

وختم: "بيلينجهام سيواصل اللعب في خط الهجوم، عندما تكون الكرة بحوزتنا، وسيكون عليه الدفاع مثل الجميع عندما نفقدها".