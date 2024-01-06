مبابي: فقدت عفويتي.. وسأدفع أموالا طائلة لتكرار هذا الأمر!

أكثر ما أفتقده هو الأشياء البسيطة في الحياة

كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، عما تغير في حياته بعدما صار "نجما شهيرا في كرة القدم".

ويواجه كيليان وقتا حاسما اعتبارا من الميركاتو الشتوي، حيث ينتهي عقده مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانا لأي فريق الآن.

وقال مبابي، في مقتطفات من حوار سينشر لاحقا مع قناة France 2: "مرت سنوات على آخر مرة اشتريت فيها رغيفًا بنفسي من المخبز المجاور، إنها أمور كانت بسيطة جدًا، رأيتها كأعباء عندما كنت طفلًا، والآن سأدفع أموالًا طائلة كي أتمكن فقط من تكرارها".

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وردا على سؤال حول ما سيفعله إذا أتيحت له الفرصة للاختفاء 48 ساعة، علق كيليان: "سأقضيها في الخارج، وأفعل الأشياء دون أن أفكر مرتين، لقد فقدت عفويتي كإنسان. الآن لا يمكنني الخروج وفعل الأشياء. كل شيء صار منظما الآن".

وأنهى مبابي حديثه: "سأذهب إلى أحد المطاعم ومقابلة الأصدقاء، سأحتفل وأقضي وقتًا جميلًا في تناول وجبة إفطار على تراس مشمس، أكثر ما أفتقده هو الأشياء البسيطة في الحياة".