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الدوري الفرنسي - ليج 1

"مبابي غير ناضج.. يحتاج الرحيل عن باريس كي ينافس على الكرة الذهبية"

أحمد جمال
9:11 م غرينتش+2 19‏/11‏/2022
Kylian Mbappé
مدربه السابق يكشف ما ينقص الفتى الموهوب

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق عما ينبغي على نجم الفريق الحالي كيليان مبابي فعله كي يطور مسيرته.

وقال بوتشيتينو في تصريحات لصحيفة "الباييس" الإسبانية: "إنه في مسار تصاعدي، ينبغي أن نرى أرقامه أفضل، هذا التطور يحتاج إلى أن يخرج اللاعب من منطقة الراحة الخاصة به".

وأضاف: "التجديد لباريس سان جيرمان كان جيدًا للنادي والمشجعين، لكن على مبابي في المستقبل أن يأخذ في الاعتبار أن تركه منطقة الراحة الخاصة به سيجعله ينافس بشكل أكثر قوة على الكرة الذهبية".

وأضاف: "مبابي أصغر من ميسي ونيمار ولا يزال غير ناضج بدرجة كبيرة، يلعب بالغريزة ولديه كاريزما رائعة لكنه لا يزال بحاجة إلى العثور على أفضل نسخة منه، ليو ونيمار كاملان أكثر، يتحملان المسؤولية بطرق مختلفة".

تأتي تصريحات بوتشيتينو في فترة يزداد بها الحديث حول مصير مبابي في باريس سان جيرمان مع أنباء قوية تشير إلى رغبته في الرحيل.

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