مبابي: أتفهم غضب الجماهير بعد السوبر.. وعلينا أن نفوز بكل مباراة في ريال مدريد!

مبابي يريد مصالحة جماهير ريال مدريد...

تعهد كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لجماهير فريقه بأنه وزملائه سيحاولون الفوز في كافة المباريات التي يشاركون فيها، بعد الخسارة من برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وساهم مبابي، في فوز ريال مدريد، مساء اليوم الأحد على لاس بالماس، بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل النجم الفرنسي، هدفين من رباعية فريقه، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحات لقناة ناديه الرسمية عقب اللقاء: "لقد تأقلمت الآن مع الفريق، وأستطيع أن العب بطريقتي وبشخصيتي مع زملائي".

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وتابع: "أتفهم غضب جماهيرنا عقب خسارة كأس السوبر الإسباني، وإنهم لم يكونوا سعداء، وهذا أمر طبيعي، لأنه عندما تلعب لصالح ريال مدريد، فيجب أن تفوز في كل مباراة".

وانفرد ريال مدريد، بصدارة ترتيب الليجا، بعد فوز اليوم ووصل إلى النقطة 46، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو، صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث.

جدير بالذكر أن بداية مبابي، مع ريال مدريد، هذا الموسم لم تكن هي الأفضل، إلا أنه في الفترة الأخيرة استعاد مستواه من جديد، ووصلت عدد أهدافه بكافة المسابقات إلى 15 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.