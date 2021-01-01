مبابي عن مستقبله: اللعب مع فريق فرنسي متعب!

هل يستمر أم يرحل عن بي إس جي؟

تحدث نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي مع الإعلام الفرنسي عن تمديد عقده والتطور في الأمر بعد التكهنات الكثيرة في الأسابيع الأخيرة بخصوص الرحيل أو البقاء.

مبابي يملك عقداً ينتهي في 2022 مع بي إس جي، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بخصوص تمديده.

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وقال مبابي مع "RTL" عقب لقاء فرنسا والبوسنة الأربعاء: "لو تطور الأمر سأكون هنا للتحدث عنه، بالتأكيد سأتحدث عندما أقرر".

وأضاف: "بالتأكيد الانتقادات من الإعلام متعبة، خصوصاً عندما تلعب مع فريق من بلدك وتعطي كل شيء للمنتخب، بعد القليل من الوقت الأمر يصبح مجهداً".

وواصل مبابي: "الأمر مختلف لبقية اللاعبين لأنهم ينشطون في الخارج ويعودون هنا فقط للمنتخب، أنا هنا طوال الوقت ويتحدثون عني أكثر".

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واستمر: "الأمر مختلف فيما يخص البقية، ولكن كنت أعرف أن هذا سيحدث في باريس عندما وقعت معهم، سنرى".

وختم: "بالتأكيد الإعلام يلعب دوراً في تحديد مستقبلي، ولكن ليس هو فقط، الأمر الأهم أن أشعر بالراحة في مكاني وأتمتع بشكل يومي".

التقارير ربطت مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، برشلونة، وليفربول في الأسابيع الماضية.