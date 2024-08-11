مبابي في صدارة الليجا وصلاح خارج الحسابات في إنجلترا.. الذكاء الاصطناعي يتوقع هدافي الدوريات

مبابي يتفوق على مهاجمي الليجا...

توقع الذكاء الاصطناعي الفائزين، بهدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لموسم 2024-2025، والذي سيشهد وجود كوكبة من النجوم في الفرق المختلفة، وعلى رأسها الوافد الجديد كيليان مبابي إلى ريال مدريد، في الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "سكور 90"، فإن مبابي، نسبة حسمه لهداف الدوري الإسباني تتخطى الـ 50%، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، وزميليه في صفوف الميرينجي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلنجهام.

وفي الدوري الإنجليزي، سيشتد التنافس بين اللاعبين على حسم لقب الهداف، ولكن سيكون هالاند في الصدارة بنسبة 50%، ومن بعده يتساوى محمد صلاح، وداروين نونيز، ثنائي ليفربول بنسبة 8% لكل لاعب.

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ونطير إلى إيطاليا، إذ يرى الذكاء الاصطناعي ان لاوتارو مارتينيز، سيحسم لقب هداف السيري آ، متوفقًا على دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي.

وكذلك سينفرد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بحسب تقرير "سكور 90"، بصدارة هدافي الدوري الألماني، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وسيكون التنافس والمستويات متقاربة في الدوري الفرنسي، ولكن الإحصائيات ترجح كفة جونزالو راموس مهاجم باريس سان جيرمان، لحسم لقب الهداف.