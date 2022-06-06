"مبابي سيدفع ثمن رفض ريال مدريد"

لاعب ريال مدريد السابق يؤكد أن كيليان مبابي سيدفع ثمن رفض الملكي غاليًا زميله يؤكد: "لن نفتقده".

أكد مارتن فاسكيز لاعب ريال مدريد المعتزل أن رفض كيليان مبابي للملكي سيكون له ثمنه الذي سيدفعه اللاعب الفرنسي غاليًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية خلال تجمع مجموعة من نجوم ريال مدريد السابقين في بطولة جولف تم تنظيمها من خلالهم.

وقال فاسكيز: "من الصعب تحليل موقف مبابي جيدًا دون أن يكون لدينا المعلومات والبيانات الكافية حول الأمر، كل شيء ظهر كأنه تم، لكن في النهاية لم يتحقق أي شيء".

وأضاف: "بغض النظر عن اللاعب الذي أنت عليه، وعن مدى أهميتك، أن تقول لا لريال مدريد فذلك له ثمنه الذي ستدفعه في مستقبلك".

واتفق معه زميله السابق في النادي الملكي فيرناندو موريانتس الذي قال: "لن نفتقد مبابي، علينا أن نحاول الاستمرار بما نملك بالفعل".

وأردف: "ربما علينا القيام ببعض الصفقات وسنقوم بتكرار هذا الموسم من جديد، العناصر الحالية تستحق الثقة بهم وبما قدمه".

جدير بالذكر أن مبابي جدد تعاقده في صفوف باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات إضافية بعد أن أكدت تقارير عديدة اتفاقه على الانتقال إلى ريال مدريد.