أفصح مسؤول فرنسي عن القرار المنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بشأن مستقبله، حيث تتزايد الأقاويل حول أحد ابرز اللاعبين الموجودين على الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم ينجح مسؤولوا النادي الباريسي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد بطل العالم مع المنتخب الفرنسي 2018.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بصفقة انتقال حر عقب نهاية عقده داخل حديقة الأمراء.

مبابي سيبقى في باريس سان جيرمان

أعلن كارل أوليف، عمدة مدينة بواسي الفرنسية عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "سيبقى مبابي في باريس، وسيكون ضمن صفوف سان جيرمان الموسم المقبل"، مؤكداً أنه يتمتع بمركز إعلامي متميز.

ويستعد النادي الباريسي لإنشاء مركز تدريبي جديد في مدينة بواسي، مما دفع عميد المدينة الفرنسية للحديث عن مستقبل مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أعلن قبل أيام أنه قد حسم بالفعل قراره بشأن مستقبله، ومن المُفترض أن يُعلن عنه قريباً جداً.

جدير بالذكر، أن مبابي كان قد خاض 34 مباراة بالدوري هذا الموسم رفقة النادي الباريسي نجح من خلالهم في تسجيل 25 هدف بينما أرسل 19 تمريرة حاسمة ليقود فريقه للتتويج بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022.

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