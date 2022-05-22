مبابي: سأشجع ريال مدريد في نهائي الأبطال .. وهذا سبب تجديدي!

نشر الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، فسر خلالها قراره بتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وعدم الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وعكس كل التوقعات، قرر مبابي تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، بعد أن كان قاب قوسين من الانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".

مبابي أراد أن يشرح في رسالته الأسباب التي دفعته في نهاية المطاف إلى اختيار عرض باريس سان جيرمان.

ماذا قال مبابي عن ريال مدريد؟

وقال مبابي: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة".

وأضاف: "أعرف خيبة أملهم، سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، سأشاهده من المنزل في باريس".

لماذا فضل مبابي عرض باريس سان جيرمان؟

وانتقل مبابي في رسالة بالكشف عن الأسباب التي دفعته إلى اختيار التجديد مع باريس سان جيرمان.

وقال: "أنا مقتنع بأنه يمكنني هنا الاستمرار في النمو داخل نادٍ لديه الوسائل لتحقيق أهدافه".

وأضاف: "أود أن أشكر الرئيس ناصر الخليفي على ثقته واستماعه وصبره".

واختتم مبابي: "لقد وضعت في ذهني جميع مشجعي باريس سان جيرمان، في فرنسا وحول العالم، لتعبيرهم الذي لا حصر له عن المودة تجاهي، خاصة في الأشهر الأخيرة".

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