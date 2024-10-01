مبابي يزف البشرى لريال مدريد قبل مواجهة ليل في دوري الأبطال

دفعة هائلة للملكي..

تلقى ريال مدريد نبأ سعيدًا قبل مواجهة ليل، المقررة مساء غد الأربعاء على ملعب بيار موروا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي، قد أعلن انضمام مبابي إلى القائمة المبدئية، لكنه ربط سفره مع الفريق إلى فرنسا، باجتياز الاختبار الطبي صباح اليوم.

وقال الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، إن "مبابي اجتاز الاختبار الطبي، لينضم إلى بعثة الفريق المسافرة إلى فرنسا لخوض مباراة ليل، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب الرباعي "دافيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، تيبو كورتوا"، بسبب الإصابة.

وفاز ريال مدريد على شتوتجارت بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى بدوري الأبطال، بينما خسر ليل بثنائية نظيفة من سبورتنج لشبونة.