كشف تقرير صحفي إسباني عن دخول مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات جادة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأعلن باريس سان جيرمان رحيل مبابي بشكل رسمي في نهاية الموسم عقب انتهاء عقده، على أن ينتقل مجانًا لأي نادٍ في الموسم المقبل.

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وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن مانشستر سيتي التقى أحد وكلاء مبابي في اليوم الذي سبق إخبار المهاجم الفرنسي فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل (الثلاثاء الماضي).

وأضافت: "التقى أحد ممثلي قائد فرنسا بالنادي الإنجليزي في مانشستر، يوم الإثنين الماضي، وفي اليوم التالي أخبر مبابي ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بأنه يرغب في الرحيل، وبحلول الخميس أعلن (نبأ الرحيل)".

وأوضحت أن "ممثلة اللاعب هي والدته فايزة العماري، وهناك 3 شخصيات أخرى على الأقل، قريبة جدًا من مبابي وتحظى بثقته".

وفي يوم الثلاثاء، سافر ممثل آخر لمبابي إلى لايبزيج، وحضر مباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، من منطقة كبار الزوار، علمًا بأن الميرنجي هو الأقرب لخطف الجوهرة الفرنسية، لكنه كان كذلك أيضًا في 2022، قبل أن يقرر كيليان التجديد مع باريس.