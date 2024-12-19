"انتقلت للأكبر في العالم" .. كيليان مبابي يكشف النادي الذي كان سيلعب له لولا عرض ريال مدريد

النجم الفرنسي بدأ مسيرته مع الملكي هذا الموسم

كشف كيليان مبابي عن الفريق الذي كان سيلعب له حال لم يصله عرض ريال مدريد، واصفًا النادي الإسباني بأنه الأكبر في العالم وليس فقط في إسبانيا.

النجم الفرنسي غادر باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وانضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وقد أدى ذلك لتوتر وسوء العلاقة بينه وبين النادي الفرنسي، سواء على صعيد المسؤولين أو الجمهور.

مبابي، ورغم تلك العلاقة المتوترة مع باريس سان جيرمان، أكد أنه لم يكن ليغادر النادي العاصمي حال لم يصله العرض الإسباني، واصفًا الريال بأنه الأكبر في العالم ولا يُمكن رفضه.

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وأضاف في تصريحات لـ "beIN Sports" "قلت دومًا أن باريس سان جيرمان أكبر أندية فرنسا وأحد الأفضل في العالم. لم أتركه سوى لأنضم إلى النادي الأكبر في العالم".

أضاف "قلت دومًا أن ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي كنت سأترك باريس سان جيرمان لأجله. إن لم يصل عرض الريال، كنت سأبقى في النادي الفرنسي طوال حياتي. لقد قضيت 7 سنوات هناك وأتشرف وأفتخر بذلك، أدرك تمامًا أين كنت ومدى قيمة باريس سان جيرمان".

يُشار إلى أن مبابي كان قد أبدى مرارًا إعجابه بنادي ميلان الإيطالي، وقد قال سابقًا في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أنه سيلعب له حال لعب في إيطاليا.