"محدود وحقيقته ستظهر في ريال مدريد".. هجوم فرنسي حاد على مبابي بعد شكوته ضد باريس!

شعبية النجم الفرنسي تنهار في بلاده

بعد بضعة أيام على انطلاق الموسم الأول له بقميص ريال مدريد، بدأ الهجوم والتقليل من النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد مغادرته لباريس سان جيرمان.

مبابي رفض الاستمرار في حديقة الأمراء بعد نهاية عقده، مفضلًا التوجه إلى مدريد لبدء حقبة جديدة من مسيرته، وسط غضب فرنسي يلاحقه منذ موعد إعلان رحيله عن باريس وحتى الآن.

اليوتيوبر الفرنسي المعروف بروس جرانيك قال عن مبابي في تصريحات نشرها حساب "Footballogue" على منصة إكس نقلًا عن بودكاست "le talk Football":"باريس سيفوز من دون مبابي أكثر من العام الماضي، عندما كان يعجز عن التسجيل لم يكن هناك هداف، لذلك سيكون على الآخرين مسؤوليات أكبر الآن بدلًا من البحث عنه طوال الوقت".

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وأضاف"مبابي يصنع أرقامه وإحصائياته، لكن فريقه لا يفوز أبدًا، جميع المهاجمين في باريس الذين لعبوا حوله لم يظهروا بمستويات جيدة، لذلك من دونه الفريق سيكون أفضل من الناحية الجماعية".

وتابع:"أكره هذه الأجواء السينمائية، عندما يلعب المزيد من المباريات مع ريال مدريد سيدرك الجميع أنه ليس الشخص الذي كانوا يعتقدونه منذ سنوات لأن الأمور مختلفة في ريال، بمجرد أن يسجل هدفين في مرمى فريق صغير في الدوري الإسباني سيتغنى الجميع به، هو بالطبع يعرف كيفية تسجيل الأهداف، ولكن ليس في المباريات الكبيرة، هو رجل لا يحب الدفاع ولديه حدود في اللعبة، ونحن نعلم ما يقدمه في المساحات الصغيرة".

وفي سياق متصل قام مغني الراب الفرنسي "بوبا" بالسخرية من خبر على صحيفة "لو موند" يتحدث عن شكوى مبابي لعدم حصوله على مستحقاته مع باريس، والتي تبلغ قيمتها 55 مليون يورو.

وقال بوبا:"الأفضل لك أن تعيد الأموال، لم تسجل أي أهداف في اليورو، أنف مكسور، قناع، وقلت إنك لم تحرز أي أهداف لعدم استطاعتك التنفس، أنا قلق جدًا بشأن مستقبل المنتخب الفرنسي، لا تنسى أن تحتفظ لي ببعض البيتزا يا كيكي".

يذكر أن مبابي ظهر في مباراتين رسميتين حتى الآن مع ريال مدريد، سجل في الأولى أمام أتالانتا بنهائي كأس السوبر الأوروبي الذي حصل عليه الميرينجي بالفوز بهدفين نظيفين، وعجز عن التسجيل في تعادل الفريق أمام ريال مايوركا يوم الأحد الماضي بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.