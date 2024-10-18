حسم ملف الميركاتو الشتوي .. أنشيلوتي عن أزمة مبابي: لا أمتلك وكالة لتنظيم سفريات اللاعبين!

يرفض الحديث عن التكهنات المنتشرة

قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بالتعليق على الأزمة الأخيرة التي تخص اتهام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي باغتصاب فتاة في مدينة ستوكهولم السويدية.

مبابي ذهب في رحلة إلى المدينة السويدية الأسبوع الماضي، حيث مكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج الأخير لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

أنشيلوتي قال عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو، غدًا، السبت، في الدوري الإسباني:"لست هنا للتعليق على التكهنات، أنا أركز فقط على العمل الذي يقوم به، أيام الراحة تمت جدولتها ثم اختار الجميع ما يريدون القيام به، ذهبت إلى لندن لمدة يومين ولم أطلب الإذن من أحد، وليس لدي وكالة سفر لتنظيم رحلات اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن حالة مبابي البدنية:"أراه قريبًا من الوصول لنسبة 100% من الجاهزية، لقد استغل هذه الاستراحة لتحسين لياقته، هو في حالة جيدة جدًا ومتلهف للعب غدًا، لقد ساعدته الأيام الـ15 الأخيرة كثيرًا لأنه لاعب مختلف عما كان عليه قبل الاستراحة".

طلبه التعاقد مع صفقات جديدة في يناير:"لم أطلب أي تعزيزات من النادي، لأننا في العام الماضي تعاملنا بالفعل مع الإصابات التي تعرضنا لها بشكل جيد، وسيحدث نفس الشيء هذا الموسم، هناك لاعبين شباب محليين يمكنهم اللعب مكان كارباخال مثل لورين وفورتيا وجاكوبو، نقوم بتقييمهم بشكل يومي لمعرفة إمكانية مساعدتهم لنا".

وأضاف:"إذا كان هناك لاعب مناسب لريال مدريد في السوق الشتوي، فإننا لا نستبعد ذلك، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لدينا لاعبون شباب يمكنهم المساهمة، وكذلك عودة دافيد ألابا اقتربت للغاية، لذا، نحن لا نفكر في التعاقدات الجديدة".

مفاوضات الاتحاد الإنجليزي معه قبل تعيين توماس توخيل:"لم يحدث أي شيء ولم تكن هناك محادثات، لقد اختاروا مدربًا جيدًا للغاية، وقويًا من الناحية التكتيكية، أتمنى له حظًا سعيدًا معهم".

وخلال حديثه تطرق أنشيلوتي إلى بديل داني كارباخال بخلاف لوكاس فاسكيز بمركز الظهير الأيمن، ليقع اختياره على المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، كما أعرب عن سعادته بالوصول إلى المباراة رقم 200 مع ريال في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى تطلعه للوصول إلى المواجهة رقم 300 في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن ريال يلعب أمام سيلتا فيجو وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ21 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول بعد 9 جولات.