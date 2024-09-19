فيديو | رد فعل غريب من كييان مبابي على هدف إندريك أمام شتوتجارت

إندريك فاجأ الجميع بقراره خلال المواجهة الأوروبية

لم يستطع كيليان مبابي إخفاء مشاعره تجاه قرار زميله إندريك خلال مواجهة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

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البرازيلي الشاب فاجأ الجميع حين اتخذ قرار التسديد من بعيد على مرمى الفريق الألماني رغم وجود مبابي وفينيسيوس جونيور، في وضع أفضل، على يساره ويمينه خلال هجمة مرتدة قادها بنفسه، وقد نجح في إحراز هدف حماه من ردود فعل عنيفة.

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تيبو كورتوا حارس مرمى الريال كان قد قال ضاحكًا عقب اللقاء أنه كان سيقتل إندريك حال لم يُسجل، فيما أوضح موقع "فوتبول إسبانيا" أن العديد من نجوم الفريق أكدوا أن عدم دخول الكرة لمرمى شتوتجارت كان سيؤدي إلى مشكلة كبيرة لصاحب الـ18 عامًا.

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الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرًا مقطع فيديو يُظهر رد فعل مبابي على قرار إندريك وإحرازه للهدف، حيث بدا مندهشًا من اتخاذه قرار التسديد وعدم التمرير واندهاشه الأكبر من دخول الكرة للمرمى!.

يُشار إلى أن ريال مدريد نجح في هزيمة شتوتجارت 3-1 بهدفين متأخرين من أنتونيو روديجر وإندريك، فيما كان قد افتتح التسجيل بواسطة مبابي قبل أن يُعادل دينيز أونداف عند الدقيقة الـ67.