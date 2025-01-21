مبابي يتحدث عن "الحزن الكبير" بعد خماسية برشلونة.. ويطلب أمرًا واحدًا من جماهير ريال مدريد

ماذا قال كيليان؟

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد جاهزيته لمواجهة ريد بول سالزبورج، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة السابعة من الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي يحتضنها ملعب سانتياجو برنابيو: "منذ شهر أو شهر ونصف وأنا في حالة جيدة، لدي ثقة تامة".

وأضاف: "أنا هادئ، لقد توقع الناس الكثير (مني) ومن الطبيعي أن يتحدثوا، عليك أن تكون هادئًا ومركزًا، كنت أعرف أنني سوف أتغير، فكرت كثيرًا في المُباريات الأولى، وعندما تفكر كثيرًا لا تلعب جيدًا".

وزاد: "ريال مدريد هو فريق أحلامي، كل يوم عندما أتواجد في فالديبيباس أكون سعيدًا، حتى عندما لم أكن جيدًا، أنا سعيد منذ اليوم الأول وأحب حياتي هنا، أحتاج هذا الضغط، أحتاج إلى الشعور بأنني يجب أن أعطي المزيد دائمًا".

وأوضح: "أنا لست لاعبًا خجولًا، أنا متواضع أتيت إلى هنا بعد فوز ريال مدريد بكل شيء في الموسم الماضي، كانت ليلة سيلتا فيجو (في الكأس) صعبة، لكننا لعبنا بشخصيتنا وغيرنا المواقف وهذا ما يريده المدريديستا".

وختم: "بعد خسارة السوبر (أمام برشلونة 5-2) كان الأمر محزنًا جدًا، خسرنا نهائيًا أمام المنافس المباشر، كان الحزن مسيطرًا في الطائرة، لكننا نشعر الآن بأن هناك الكثير لنحققه".