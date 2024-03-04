"مرحباً مبابي ولكن أريد هالاند" .. تيباس يعلق على صفقة ريال مدريد الحُلم

ريال مدريد في الانتظار

ناقش رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي وتأثيره على البطولة حال انتقاله إلى ريال مدريد.

وأعلنت وسائل الإعلان قرار النجم الفرنسي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بحلول يونيو المقبل ونهاية عقده، واتفاقه مع ريال مدريد للعب معه بداية من الموسم المقبل.

وتحدث تيباس مع "الشرق الأوسط" عن الصفقة المحتملة وقال: " يتحدث الجميع عن قدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وهناك العديد من الاحتمالات، وهو ما يبدو أنه هو الحال".

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وأضاف: "مبابي واحد من أفضل اللاعبين في العالم وسيكون بمثابة مسرع على الصعيدين المحلي والدولي لحقوقنا السمعية والبصرية والتجارية للمسابقة؛ لذا فمرحباً بك مبابي".

وواصل الإسباني: "على الرغم من أنني أود أيضاً أن يكون لديّ لاعبون رائعون آخرون مثل هالاند، أو مدربون في مثل نجومية مبابي، لكن مرحباً بك مبابي؛ لأنه يعمل دائماً على النمو".