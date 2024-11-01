صعد معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أثار تعيين توماس توخيل كمدرب لمنتخب إنجلترا حالة هائلة من الجدل حول هذا القرار بين مؤيد ومعارض، والنجم الفرنسي كيليان مبابي اتخذ اتجاه المؤيدين لهذه الخطوة، عكس التيار السائد بالهجوم على الألماني.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن مؤخرًا، عن تعيين توخيل كبديل لجاريث ساوثجيت، الذي استقال من منصبه بعد خسارة الأسود الثلاثة لنهائي يورو 2024 أمام إسبانيا، ولكن هذا القرار شهد معارضة هائلة وانتقادات حادة من العديد من الشخصيات داخل إنجلترا وخارجها.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يتوقع نجاح توخيل مع إنجلترا، وأخبر زملائه في منتخب فرنسا بأنه سيؤدي بشكل جيد للغاية في منصبه الجديد.

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ويأتي ذلك كاستمرار للعلاقة الجيدة التي جمعت بين مهاجم ريال مدريد والمدرب الألماني، خلال فترة عملهما معًا في باريس سان جيرمان، والتي وصل خلالها الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 الذي خسره أمام بايرن ميونخ.

وأعطى مبابي تقييمًا متوهجًا للمدرب البالغ من العمر 51 سنة، ويؤمن بحظوظه في قيادة إنجلترا للفوز بكأس العالم 2026، لتكون المرة الأولى للتتويج باللقب منذ عام 1966.

جدير بالذكر أن توخيل هو ثالث مدرب غير إنجليزي يتولى مسؤولية منتخب الأسود الثلاثة، لينضم إلى كل من الإيطالي فابيو كابيلو والسويدي سفين جوران إريكسون، حيث فشل كل منهما في تحقيق أي شيء مع الفريق.