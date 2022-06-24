مبابي : تعرضت للضغط من أجل التجديد وهدفي الأول دوري الأبطال

يرى أن باريس لم يكن مرعبًا الموسم الماضي

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أن هدفه الأول مع النادي الفرنسي هو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

مستقبل مبابي كان الملف الأهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ببدايتها، بسبب التكهنات حول مصيره وحلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

صاحب الـ23 سنة قرر رفض فرصة اللعب لريال بعد انتهاء عقده، ليجدد مع باريس حتى 2025.

وخلال رحلته إلى مدينة نيويورك الأمريكية لمشاهدة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، تحدث مبابي مع قناة "BFMTV" عن الأمور الخاصة به.

ما هو هدف مبابي بعد التجديد؟

النجم الفرنسي قال للقناة:"الفوز بدوري أبطال أوروبا هدف واضح بالنسبة لي، لست بحاجة لسرد المزيد من الصفات عن هذه البطولة التي نحبها كثيرًا".

وتطرق كذلك مبابي إلى منافسته إدينسون كافاني على لقب الهداف التاريخي لباريس، حيث سجل الأوروجوياني 200 هدف مقابل 171 هدفًا للمهاجم الشاب.

وقال مبابي عن هذا الأمر:"أن تكون الهداف التاريخي لباريس هذا أمر جيد وسيكون رائعًا لو وصلت إليه، وأثق في قدرتي على تحقيق هذا الإنجاز لو واصلت اللعب بنفس الطريقة".

هل تعرض للضغط من أجل تجديد عقده؟

النجم الفرنسي أجاب على قيام ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالضغط عليه ضاحكًا وقال:"نعم، لا يزال رئيسي والآن انتهى الأمر".

وأوضح:"بالطبع كلماته أثرت على قراري لأنها جاءت من رئيسي، وتحدث معي عن الهوية التي يمتلكها النادي، والآن أريد فقط إضافة صفحة جديدة جميلة لهذا الكتاب الرائع لباريس".

🤝 The NBA and Zebra Valley – the newly-created production company of FIFA World Cup winner, France National Team member and Paris-Saint Germain forward Kylian Mbappé (@KMbappe) – today announced a multiyear content creation partnership that will engage fans around the world 🤝 pic.twitter.com/nWqFkWCOgD — NBA (@NBA) June 24, 2022

وتابع:"النادي أراد استمراري وأنا فقط جزء من هذا المشروع الذي بدأ قبل قدومي حتى لباريس، ورسالة الخليفي كانت واضحة بأن النادي فوق كل شيء والجميع وهذا ما أتفهمه، باريس أهم مني حتى لو كنت لاعبًا مهمًا، الأمور واضحة وكل وظيفتي ستكون العودة لفعل ما أجيده وهو اللعب وتسجيل الأهداف".

ماذا عن موسم باريس؟

مبابي واصل حديثه:"كنا أقل رعبًا الموسم الماضي، ويجب علينا استعادة هذه الصفة بالفريق خلال الفترة القادمة، وترهيب المنافسين على كل المستويات مرة أخرى".

وعن كأس العالم:"سيكون من الجيد الفوز بالبطولة مرة أخرى، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل للقيام به، هي فرصة غير مسبوقة يجب السعي لها".

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