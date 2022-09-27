مبابي، تراوري وأسرع اللاعبين في فيفا 23

سرعة كيليان مبابي وآداما تراوري لا تصدق، لكن من هو الأسرع على الإطلاق في اللعبة؟

إذا كنت تريد الفوز في فيفا، فستحتاج إلى عدد من اللاعبين السريعين الذين يمكنهم اختراق الدفاعات، وهو نفس الحال ولا يختلف في فيفا 23.

السرعة هي أحد الأشياء التي تساعدك على مراوغة اللاعبين بسهولة أو الوصول أولاً إلى كرة مشتركة، وعادةً ما تكون حاسمة في الهجمات المرتدة.

وفي هذا التقرير، يلقي جول نظرة على أسرع اللاعبين في فيفا 23.

من هم أسرع اللاعبين في فيفا 23؟

كيليان مبابي هو أسرع لاعب في فيفا 23، حيث يمتلك مهاجم باريس سان جيرمان معدل سرعة 97 في اللعبة الجديدة.

التصنيف الإجمالي لمبابي هو 91، مما يجعله أحد أفضل اللاعبين في اللعبة بجانب كونه الأسرع.

يأتي خلف مبابي في القائمة أداما تراوري بمعدل 96 للسرعة، ليواصل وجوده في قائمة أسرع اللاعبين في اللعبة.

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجناح فولهام المعار دانييل جيمس وشيرالدو بيكر لاعب أونيون برلين هم ثالث أسرع اللاعبين في اللعبة، حيث حصل كل منهم على تققيم 95 للسرعة.

يمكنك رؤية أسرع 20 لاعبًا في فيفا 23 في الجدول أدناه.

الترتيب اللاعب المركز السرعة التقييم 1 كيليان مبابي ST 97 91 2 آداما تراوري RW 96 79 =3 فينيسيوس جونيور LW 95 86 =3 دانييل جيمس RM 95 77 =3 شيرالدو بيكر ST 95 76 =6 جيريت هولتمان LW 94 74 =6 إنياكي ويليامز ST 94 81 =6 سيباستيان فيلا LW 94 77 =6 إسماعيلا سار RM 94 77 =6 كيفن شاده RM 94 70 =6 أليكس بانجورا LB 94 69 =6 ألفونسو دافيز LB 94 84 =6 جيريمي فريمبونج RB 94 80 =14 جيريمياه سانت جاستي CB 93 76 =14 تيو هيرنانديز LB 93 85 =14 فرانك أتشيمبونج ST 93 76 =14 روان RB 93 67 =14 عثمان ديمبيلي RW 93 83 =14 هيرفينج لوزانو RW 93 81 =14 نواه أوكافور ST 93 75

الجزء الأكبر من أسرع اللاعبين في فيفا 23 من المهاجمين، حيث أن معظم الأجنحة والمهاجمون هم الأسرع في الواقع، لكن هناك عدد من المدافعين ولاعبي الوسط بين اللاعبين الأسرع في اللعبة.

يتواجد بالقائمة الظهير الأيسر لبايرن ميونخ ألفونسو دافيز أسرع مدافع في اللعبة، إلى جانب الظهير الأيسر أليكس بانجورا والظهير الأيمن لباير ليفركوزن جيريمي فريمبونج. الثلاثة لديهم معدل سرعة 94.