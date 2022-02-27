مبابي بعد معادلة إنجاز زلاتان: أنا سعيد، وسنرى ما سيحدث!

مرة أخرى، سرق كيليان مبابي الأضواء من باقي نجوم باريس سان جيرمان، وذلك حين ساهم في فوز فريقه على سانت إيتيان بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفين من ثلاثية فريقه، ليصل إلى الهدف رقم 156 مع باريس سان جيرمان، معادلًا بذلك رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، كثاني أكثر لاعب تسجيلًا في تاريخ النادي الفرنسي.

وأجرى مبابي مقابلة بعد المباراة، للحديث عن ذلك الإنجاز، وكيف سارت مباراة سانت إيتيان.

ماذا قال مبابي؟

كيليان تحدث أولًا عن أداء باريس السيئ في بداية المباراة قائلا: "بدأنا المباراة ببطء كما حدث ضد نانت، وتلقينا هدفًا مبكرًا، لكننا أعدنا تنظيم أنفسنا".

وأضاف: "خلقنا العديد من الفرص والمواقف الخطيرة، ثم نجحنا في التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وذلك ما جعلنا في وضع أفضل في الشوط الثاني".

ماذا قال مبابي عن معادلة إنجاز إبراهيموفيتش؟

ورد مبابي على سؤال عما إذا كان سيضطر للبقاء عامًا آخر في باريس سان جيرمان من أجل الوصول إلى رقم إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدفًا.

وقال: "عندما تعرف ما فعله زلاتان مع باريس فهو رمز جميل، أنا في مستوى عالٍ، في دائرة مغلقة، وأعتقد أنه إذا لم تكن هناك مشاكل كبيرة يجب أن أتجاوز رقمه".

وأضاف: "بالطبع لا يزال هناك كافاني، وكونه هدافًا تاريخيًا في باريس سان جيرمان، لا يمكننا تجاهله، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأكمل: "لست الأول، أنا الثاني فقط، كنت أعرف أن أهم شيء هو التركيز وتسجيل الأهداف، وكنت أعرف أنني سأصل إلى هذا المركز سريعًا، أنا الآن هناك، وأهم شيء هو التركيز".

وتابع مبابي تصريحاته متطرقًا إلى دعم الجماهير بقوله: "من الجيد أن يكون لديك عاطفة من المشجعين، أعتقد أننا نلعب كرة القدم من أجل هذا النوع من الأشياء".

متعة اللعب بجوار ميسي!

مبابي حصل على تمريرتين حاسمتين من ليونيل ميسي، ولم يخف الفرنسي سعادته بذلك.

وقال مبابي عن ميسي: "إنه لاعب رائع، أنا سعيد من أجل لأننا نعلم أنه يتأقلم على حياة جديدة ومدينة جديدة وفريق جديد".

وأضاف: "حتى عندما تكون الفائز بسبع كرات ذهبية، عليك التأقلم أيضًا، لكن يتحسن ويتحسن".

وتابع: "إنه سعيد، وقد قلت دائمًا في الجزء الأول من الموسم، إذا كان لدينا ميسي رائع، فهذا أفضل، الأمور أسهل معه".

واختتم مبابي: "لطالما أردت أن ألعب مع لاعبين رائعين لأن اللاعبين الرائعين مصممون للعب بجوار بعضهم، لدينا انفجار على أرض الملعب، وأنا شخصيًا مستمتع".

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