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مبابي: لم يحن وقت الحديث عن ريال مدريد

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مبابي يعلق على مستقبله
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض كيليان مبابي، نجم فرنسا وباريس سان جيرمان، الحديث حول مستقبله في ظل تكرار ارتباط اسمه بالانتقال لريال مدريد خلال الصيف الجاري.

مبابي وصل للهدف المائة في مشواره الكروى مساء الأربعاء بعدما سجل في انتصار فرنسا على أندورا برباعية نظيفة بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال مبابي للمراسلين بعد المباراة: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ريال مدريد، دائماً نفس الحديث"

موعد مباراة فرنسا القادمة ضد ألبانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

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وفي شأن متصل، سخر مبابي عبر حسابه على تويتر من تقرير ذكر مطالب شخصية له لناديه بي إس جي من أجل الاستمرار في صفوفه.

التقرير تحديث أن ممثلي مبابي طلبوا أن يلعب في مركز المهاجم الصريح، ويسدد ركلات الجزاء، ويتحصل على نسبة أعلى من الإعلانات.

اللاعب رد ساخراً: "نسيتم أن تقولوا إنني أريد اللعب كحارس مرمى، تلك أخبار مزيفة".

ويملك مبابي، عشرين عاماً، 13 هدفاً بقميص المنتخب الفرنسي، والذي تُوج معه باللقب العالمي الصيف الماضي.

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