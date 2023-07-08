مبابي: التقليل من إنجازاتي؟ قللت شخصياً من إنجازات ميسي ورونالدو!

تصريحات قوية من نجم باريس سان جيرمان

استغل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تتويجه بجائزة أفضل لاعب فرنسي عن الموسم الماضي من "فرانس فوتبول" للرد على الانتقادات بخصوص سهولة المنافسة في فرنسا.

وتُوج بي إس جي بلقب الدوري المحلي وحل مبابي هدافاً للمسابقة للموسم الخامس على التوالي، ولكن الخروج القاري المبكر والمستوى الباهت للبطل جعل الفريق ونجومه تحت وابل من الانتقادات من الإعلام.

وقال مبابي عن الأمر: "أسجل كثيراً من سنوات وبالتالي الأمر أصبح عادياً للبعض، وأنا لم أقم بالشكوى من اعتبار البعض ما أقدمه عادياً".

وأضاف: "أنا شخصياً كنت أعتبر ما يقوم به ميسي ورونالدو عادياً، نحن في مجتمع استهلاكي حيث ما تقوم به جيد ويجب أن تكرره وهكذا".

وواصل نجم بي إس جي: "أعتقد اللعب في باريس لا يساعد كثيراً لأنه فريق يقسم اللاعبين ويجلب النقد التواجد هناك ولكن الأمر لا يضايقني وأعرف جيداً ماذا أفعل وكيف".