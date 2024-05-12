ليس فقط مبابي وإندريك وديفيس .. نجم ليفركوزن ضمن 3 صفقات أخرى على رادار ريال مدريد

التخطيط للمستقبل بدأ بالفعل في فالديبيباس

تحدث تقرير إسباني، وبالتحديد في "ماركا" عن خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات عقب حسم صفقة كيليان مبابي المرتقبة وإندريك الذي سينضم هذا الصيف.

وأعلن مبابي مغادرة بي إس جي رسمياً، وسط تكهنات عن إعلان الملكي ضمه رسمياً بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يحين موعد انضمام إندريك مع بداية الاستعداد للموسم الجديد بحسب الاتفاق مع بالميراس.

وذكرت "ماركا" أن إدارة الميرينجي تخطط هذا الصيف أيضاً لضم ألفونسو ديفيس من بايرن ميونخ كما هو متداول بقوة مؤخراً، بالإضافة إلى مدافع ليل ليني يورو من أجل تعزيز الخط الخلفي وطلب كارلو أنشيلوتي لقلب دفاع بالتحديد.

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وأضاف التقرير أن التخطيط ليس فقط للصيف المقبل ولكن التالي الخاص بموسم 2025-2026، إذ حدد الفريق بالفعل الهدف المقبل وهو نجم باير ليفركوزن الشاب فلوريان فيرتس، والذي بحسب التقرير سيحتاج لعمل كبير وخطط مسبقة كما حدث من قبل في عمليات انضمام أورليين تشواميني، إدواردو كامافينجا، والعديد من صفقات الفريق الأخيرة.

اسم آخر ارتبط به الملكي كثيراً مؤخراً وقال التقرير إنه على رادار النادي هو فرانكو ماستانتونو، موهبة ريفر بليت، والذي ذكر التقرير أن ريال مدريد يضعه أيضاً في خطط صيف 2025 لدعم وسط الفريق.