مبابي أم ميسي؟ الخليفي يكشف من يشجع في نهائي كأس العالم

رئيس باريس سان جيرمان تحدث عن تجديد عقد ميسي

تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن تواجد عدد كبير من لاعبيه في بطولة كأس العالم قطر 2022، وحول دعمه لفرنسا في النهائي، وعن عقد ليونيل ميسي.

حيث قال في حديثه مع صحيفة "La Gazzetta dello Sport": "أنا فخور جدًا بأن العديد من لاعبينا كانوا أبطالًا، كيليان هو أول لاعب في باريس سان جيرمان يلعب في نهائيين متتاليين من كأس العالم، ويبلغ من العمر 23 عامًا فقط، سيصبح ليو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المباريات في كأس العالم، إنه إنجاز مذهل بنفس القدر".

وواصل: " لقد كنت فخوراً بالفعل في نصف النهائي بوجود ثلاثة لاعبين لدينا، مع أشرف حكيمي، أضاءت المغرب البطولة، وجود أحد عشر لاعباً من باريس سان جيرمان في كأس العالم أمر لا يصدق".

وتابع: "من الواضح أنني دعمت قطر، وأنا فخور بأن منتخبنا الوطني كان قادرًا على اللعب على هذه المستويات، لكن فرنسا قريبة جدًا من قلبي".

واختتم: "كيليان وقع للتو عقدًا جديدًا، ويستمر ليو حتى نهاية الموسم على الأقل، كلاهما سعيد، ولكن في الواقع جميع لاعبينا سعداء باللعب مع باريس سان جيرمان، أحدث عروضهم تثبت ذلك، حتى قبل كأس العالم لم نخسر مباراة واحدة حتى الآن، كما أن الفريق يقوم بعمل جيد للغاية، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن عقد ميسي حتى العام المقبل من كلا الطرفين، نحن جميعًا سعداء جدًا الآن، وهو أمر رائع".