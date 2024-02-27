فيديو | "ستورطنا مرة أخرى" .. تفاصيل مفاجئة من اجتماع مبابي بماكرون وأمير قطر في قصر الإليزيه!

الأمر لم يكن كما اعتقد البعض

الأنظار كلها كانت موجهة إلى قصر الإليزيه مساء اليوم، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل معرفة ما سيسفر عنه عشاء كيليان مبابي مع الرئيس الفرنسي.

إيمانويل ماكرون قام بدعوة مبابي على العشاء، بحضور ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط ترقب في جميع أنحاء العالم، وتوقعات بأن هذه الجلسة لإقناعه بالبقاء في باريس.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نفى هذا الأمر تمامًا، وقال إن الاجتماع ليس بهدف الجلوس مع مبابي للحديث عن مستقبله، والهدف منه لا يخص مغادرته للنادي الفرنسي على الإطلاق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن باريس لن يتقدم بأي عرض لإقناع مبابي بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأكد رومانو أن مبابي لا يتفاوض سوى مع ريال مدريد في الوقت الحالي، رغم الأنباء المنتشرة حول اهتمام آرسنال وليفربول بالتعاقد معه.

وفي سياق متصل نشر حساب "Get French Football News" مقطع فيديو لمحادثة تجمع مبابي بأمير قطر وماكرون.

وقال خلالها ماكرون لمهاجم باريس:"يبدو أنك ستضعنا في ورطة مرة أخرى".

يذكر أن العديد من الصحف العالمية قالت إن مبابي أبلغ الخليفي بقراره بمغادرة باريس، ليدخل في مفاوضات حول تفاصيل عقده القادم مع ريال مدريد.