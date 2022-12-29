"مبابي أخبرني أنه سينضم لريال مدريد، وهذا هو السبب وراء تمديد تعاقده"

لاعب ريال مدريد السابق يكشف السبب وراء بقاء مبابي في باريس

ادعى لاعب ريال مدريد السابق، خيسي رودريجيز، أن كيليان مبابي قد أخبره أنه قد وافق بالفعل على الانضمام لفريق الملكي قبل أن يقرر في الأخير تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الماضي.

كما أوضح خيسي أن السبب الحقيقي وراء قرار نجم منتخب الديوك بالبقاء في الدوري الفرنسي كان "شخصيًا"، وجاء ذلك بسبب الضغوطات التي تعرض لها.

إذ تحدث خيسي عن قصة مبابي مع صحيفة "آس"، وقال: "لقد كنت واضحًا بشأن ذلك لأنه أخبرني، أخبرني وأخبر المزيد من الناس، أولئك منا من يتحدثون الإسبانية، أعتقد أن القرار كان شخصيًا أكثر من الضغط المهني، يتخذ جميع اللاعبين القرارات، يمكن أن يكونوا مخطئين أو يقبلون القرار".

وواصل: "لكن الناس لا يستطيعون التدخل، على سبيل المثال، لا يستطيع رئيس فرنسا أن يخبرك 'لا تذهب إلى هنا، عليك أن تبقى". في رأيي، أعتقد أنه شعر بضغوط شخصية أكثر من المهنية لاتخاذ قرار".

جدير بالذكر أن عودة اقتراح ضم مبابي لريال مدريد بات أمرًا مطروحًا بشدة بعد الأداء الذي قدمه مع منتخب فرنسا بكأس العالم قطر 2022، ومع المشاكل التي يتعرض لها في فريق باريس حاليًا.