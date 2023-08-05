مبابي المنبوذ في باريس سان جيرمان .. الخليفي يقرر مصير الفرنسي

مبابي منبوذ في باريس سان جيرمان...

العلاقة بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وفريقه وصلت إلى طريق مسدود، بعد الأزمة الأخيرة.

وخرج مبابي في وقت سابق وهاجم إدارة الفريق الباريسي، مما جعل فريقه يقرر عرضه للبيع والتخلي عنه عند وصول عرض مناسب.

ولم يبدأ النجم الفرنسي حتى الآن في خوض التدريبات مع فريقه، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق في الأسبوع المقبل.

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وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، قرر معاقبة مبابي حتى بعد عودته إلى التدريبات، وعدم إشراكه في مران الفريق الأول، وسيخوض مرانه مع اللاعبين المستبعدين من القائمة.

وارتبط مبابي بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الانتقالات الحالية، والانضمام إلى صفوف ريال مدريد.