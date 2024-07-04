مبابي الصغير يشق طريقه بمفرده .. نادٍ فرنسي يفسد مخطط فايزة العماري مع ريال مدريد!

العائلة ترحل بالكامل عن باريس سان جيرمان

أعلن نادي ليل الفرنسي، تعاقده رسميًا مع إيثان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، والشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم ريال مدريد.

وخالف إيثان (17 عامًا) كافة التقارير الصحفية، التي أشارت إلى أن انتقال إيثان إلى ريال مدريد، كان ضمن شروط تعاقد النادي الملكي مع شقيقه الأكبر كيليان، بناء على طلب من والدتهما الجزائرية فايزة العماري.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن إيثان مبابي دخل في مفاوضات طويلة مع إدارة باريس لتوقيع عقد جديد، لكنها توقفت فجأة في ظل رحيل شقيقه الأكبر.

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وأشار ليل، في إعلان تقديم إيثان، إلى أنه سيرتدي القميص رقم 29، وسيمثل الفريق المنافس في الدوري الفرنسي بعد توقيعه على عقد مدته 3 مواسم.

وبدأ إيثان مسيرته في صفوف ناشئي باريس سان جيرمان، وتدرج حتى وصل للفريق الأول، وشارك معه لأول مرة هذا الموسم، ولعب 5 مباريات في الدوري الفرنسي، واثنتين في كأس فرنسا.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لإيثان مع مشجعي باريس، حيث سأله أحدهم: "هل ستنقل إلى ريال مدريد مثل أخيك؟"، فأجاب اللاعب الفرنسي: "لا".