مبابي الدفاع .. ويليام ساليبا وكلمة السر لإنهاء الصداع الأكبر في ريال مدريد!

المهمة ليست سهلة لخطف الصفقة

منذ التعاقد مع جود بيلينجهام بالميركاتو الصيفي الماضي، قام ريال مدريد بتجاهل كل شيء وأي مركز آخر، وجعل أولويته القصوى التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

كريم بنزيما رحل؟ لا يهم دعونا نجلب خوسيلو حتى ولو لم يكن بالمستوى المطلوب، تيبو كورتوا تعرض للإصابة؟ لا توجد مشكلة سنجلب كيبا على سبيل الإعارة مهما كثرت مستوياته الكارثية مع تشيلسي.

وحتى مع إصابتي دافيد ألابا وإيدير ميليتاو، يرفض الميرينجي التعاقد مع مدافع كبير، في إشارة واضحة إلى أن النادي قرر توفير كل ما يمتلك من أجل الصفقة الأضخم التي ستكلف الملايين لجلب أحد أهم النجوم في حقبتنا هذه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار نحو مبابي الهجوم، هناك مبابي آخر في خطف الدفاع وهو المدافع الفرنسي ويليام ساليبا الذي ساهم في تغيير صورة دفاع آرسنال تمامًا بعد سنوات من المعاناة مع شكودران موستافي وسوكراتيس وأمثالهما.

نسخة فيرديناند

لقب "مبابي الدفاع" ظهر خلال ظهور ساليبا مع سانت إتيان، لأن موهبته كانت استثنائية بشكل واضح للجميع، تمامًا مثلما حدث مع المهاجم الفرنسي في موناكو، والجميع كان يعلم أنه سيصبح من صفوة المدافعين في العالم.

بعد فترة من المعاناة وخلافات مع ميكيل أرتيتا وإعارتين إلى نيس ومارسيليا، اقتنع المدرب الإسباني أخيرًا بقدرات ساليبا الموسم الماضي ومنحه الفرصة ليبهر المدافع الشاب الجميع ويُحرج أرتيتا نفسه بعد تجاهله له لمدة عامين.

"ساليبا من فئة مختلفة، كان استثنائيًا ضد مانشستر سيتي وراقب هالاند بشكل مذهل، النرويجي فشل في ركل الكرة حتى، هو مدافع ماركة "رولز رويس" ويذكرني بالفعل بريو فيرديناند عندما كان معي في وست هام".

كانت هذه تصريحات المدرب المخضرم هاري ريدناب، ولا يعتبر هو الوحيد الذي قام بتشبيه ساليبا بريو فيرديناند لأن الفرنسي لديه العديد من الصفات التي يبحث عنها أي مدرب.

هدوء غريب وثقة غير معتادة للاعب عمره 22 سنة فقط، قدرة هائلة على قراءة الملعب وتمريرات الخصم، جودة عالية في التدخلات وقطع الكرة بأقل عدد ممكن من الأخطاء، وحتى عشاق مفاهيم الكرة الحديثة سيحبون ساليبا لأنه يستطيع بناء الهجمة جيدًا ويجيد التعامل مع الضغط عندما تكون الكرة معه ويخرج بها بأفضل شكل ممكن.

الأفضل في العالم

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لو نظرنا إلى المدافعين الكبار خلال هذا الموسم مثل فيرجيل فان دايك، يوشكو جفارديول، رونالد أراوخو، كريستيان روميرو، ماتايس دي ليخت، أليساندرو باستوني، جول كوندي، دايوت أوباميكانو وكيم مين جاي وجابرييل زميل ساليبا في آرسنال، سنجد أن الفرنسي يتمتع بالموسم الأفضل على الإطلاق بمسافة ضئيلة عن فان دايك.

ربما لو كان يلعب ساليبا في مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة وحتى باريس سان جيرمان لكان حصل على التقدير الكافي، ولكن دعونا ننظر إلى إحصائية لآرسنال الموسم الماضي تعكس القيمة الهائلة لمدافعه الشاب الذي أصيب في المراحل الأخيرة من الموسم، وهذه الإصابة كانت من أهم أسباب خسارة المدفعجية للقب الدوري.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سبق أن قارنت نتائج آرسنال مع ساليبا ومن دونه، حيث لعب وقتها الفريق 27 مباراة بتواجده بتلك الفترة و5 في غيابه.

نسبة الفوز مع ساليبا وصلت إلى 77.8%، معدل النقاط في كل مباراة كان 2.4، التسديدات التي واجهها الفريق 8.3 تسديدة، فرص خطيرة 1.5 لكل مباراة، ومعدل الأهداف المسجلة 0.9.

وأما من دونه وصلت نسبة الفوز إلى 40% فقط، معدل الأهداف المستقبلة 1.8، النقاط كل مباراة 1.8 فقط، التسديدات التي واجهها الفريق 12.2 ومعدل الأهداف المسجلة 1.8.

مستوياته هذا الموسم أمام ليفربول ومانشستر سيتي تتحدث عن نفسها وتثبت أن ما حدث الموسم الماضي ليس مجرد صدفة، بل أننا أمام حالة خاصة وموهبة استثنائية يجب على الجميع محاولة اقتناصها.

معركة صعبة

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بالنظر إلى التأثير الهائل لساليبا الذي أثبت نفسه كأحد المدافعين الصفوة، سنجد أن ريال مدريد بحاجة إلى مواصلة حرصه على اقتناص أهم المواهب في العالم بضم النجم الفرنسي لتأمين دفاعه لسنوات طويلة في ظل المستوى المتخبط لإيدير ميليتاو قبل إصابته والإصابات المتكررة لألابا.

القيمة السوقية لساليبا على موقع "ترانسفير ماركت" تصل إلى 75 مليون يورو وفي حالة موافقة آرسنال على التخلي عنه ربما تصل إلى 100 مليون وهي قيمة يستحقها اللاعب عن جدارة.

ولكن المشكلة هي أن الفرنسي يعتبر من الأعمدة الرئيسية في مشروع أرتيتا والتخلي عنه سيكون بمثابة الضربة القاضية، ولكن الوضع المتخبط للفريق هذا الموسم وإمكانية خروجه من دون أي بطولات قد تجعل اللاعب يطالب بالخروج الصيف القادم للهرب مبكرًا لحصد الألقاب مع العملاق المدريدي.

بعض الأنباء انتشرت مؤخرًا حول اهتمام آرسنال بضم دي ليخت، والهولندي يلعب بنفس مكان ساليبا ومن المستحيل جلوسه كأساسي، فهل يفكر أرتيتا بالفعل في رحيله؟

لو طالب ساليبا بالرحيل ربما نرى بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وغيرهما يلتحقان بريال مدريد، ولكن النادي الإسباني لديه القوة الكافية لإقناع اللاعب مثلما فعل في العديد من الصفقات الأخرى.

بعد ثنائية بيبي وسيرخيو راموس وبعدها رافاييل فاران، واجهت ريال أزمة هائلة عقب رحيل الثلاثي بعدم ظهور الدفاع بنفس الصورة التي اعتادها جمهور الملكي لحوالي عقد من الزمن، وهنا تظهر الحاجة لساليبا لإنهاء هذا الصداع في ظل الاستقرار الكبير في الوسط الهجوم مقارنة بالخط الخلفي الذي يتم فيه الاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم.

وأخيرًا الكرة في ملعب الرئيس فلورنتينو بيريز، هل يحرص على ضم مبابي الدفاع مثلما يفعل مع النسخة الأصلية في الهجوم؟ أم يخاطر من جديد ويضيع على ناديه أحد أهم المواهب في العالم!