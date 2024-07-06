مبابي: اعتقد الجميع أن كلماتي مجرد مزحة.. وما قلته لديشان وراء استبدالي!

تصريحات مثيرة لقائد فرنسا..

تحدث كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن سبب استبداله في مواجهة البرتغال بربع نهائي بطولة أوروبا (يورو 2024).

وخرج مبابي من الملعب بينما كانت النتيجة (0-0) بعد انتهاء الشوط الإضافي الأول، ليغيب عن ركلات الترجيح التي حسمها منتخب بلاده.

وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "تحدثت مع المدرب (ديشاه) بعد انتهاء الوقت الأصلي وقلت إنني سأحاول، لكن بنهاية الشوط الإضافي الأول أخبرته بأنني لم أعد أشعر بنفسي (من الإرهاق) فقال لي حسنًا وقام باستبدالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أتمنى أن أساعد الفريق في المباراة المقبلة أمام إسبانيا بنصف النهائي، الأمر متروك لي للارتقاء بمستواي، سنناقش الأداء غدًا في غرفة خلع الملابس ونحلل ما نفعل، ونبحث عن حلول لعدم تسجيل الأهداف".

وأوضح: "عندما تكون قائدًا، عليك قبل كل شيء أن تتواجد دائمًا من أجل زملائك في الفريق، لقد قلت قبل المسابقات أنه مهما حدث، فإن الشيء المهم هو أن نفوز، اعتقد الناس أنها مزحة، لكننا هنا، لقد سجلت هدفًا واحدًا فقط، لكننا في نصف النهائي، وما زلت سعيدًا جدًا"

وختم: "الكرة التي اصطدمت برأسي في بداية الشوط الثاني أثرت على رؤيتي، لكني تحسنت مع مرور الوقت، سعيد بالتأهل وسنحاول التعافي والاستعداد لمواجهة إسبانيا، إذ يصعب أن نظهر مجددا بهذا المستوى (المتواضع).