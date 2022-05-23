مبابي: اخترت باريس وليس ريال مدريد لأسباب رياضية

عقد كيليان مبابي مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحديث عن كواليس تجديد عقده مع بطل "ليج 1".

مبابي ربط مستقبله بملعب "حديقة الأمراء"، رغم أنه كان على مقربة حتى أيام قليلة مضت من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان كان سينتهي في 30 يونيو 2022، لكن النادي الفرنسي تمكن بعد عناء من إقناعه بالتجديد حتى 2025.

وعقد مبابي والخليفي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، للحديث عن كواليس التجديد، ومستقبل باريس سان جيرمان.

ماذا قال الخليفي؟

وبدأ ناصر الخليفي الحديث في المؤتمر الصحفي قائلًا: "بقاء مبابي معنا هو أمر مهم للغاية بالنسبة إلى الدوري الفرنسي".

وأضاف: "إنه يوم رائع لجميع مشجعي باريس سان جيرمان، لقد حافظنا على أفضل لاعب في العالم، حلمنا هو الفوز والفوز فقط".

وتابع: "لقد وفرنا لكيليان أفضل الظروف للفوز، وأشكر عائلته على أنها آمنت بمشروعنا، نريد أن نواصل صنع التاريخ معه، لقد جئنا للفوز وصنع المزيد من التاريخ في النادي".

كيف كانت أحاسيس مبابي؟

وبانتقال الحديث إلى كيليان مبابي قال عن أحاسيسه: "ما حدث هو أنه كانت هناك الكثير من الأشياء في الموسم، فزنا بلقب الدوري الفرنسي، القرار لم يكن سهلًا، لكن وجدت ملجأي في لعب كرة القدم".

وأضاف: "كلما سئلت حول الأمر قلت أنني سأختار القرار الصائب، وأنا معتاد على التعامل مع الضغط منذ كنت في الرابعة عشر".

ماذا قال عن ريال مدريد؟

مبابي تطرق للحديث عن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بقوله: "بصراحة الكل كان يعرف أنني كنت أريد أغادر في نهاية الموسم الماضي، لكل حادث حديث، والموسم الحالي كان مختلفًا".

وأضاف: "أنا فرنسي وأريد أن أقضي مشواري الكروي كاملا في فرنسا، هذا جزء من الأسباب التي جعلتني أقرر البقاء مع باريس".

وأكمل: "صحيح أن باريس سان جيرمان قرر تغيير الكثير من الأشياء وهذا ما حفزني على البقاء، هناك صفحة أخرى أريد كتابتها مع باريس سان جيرمان".

وأردف: "أحترم فلورنتينو بيريز وريال مدريد كثيرًا، ولهذا السبب أردت الاتصال به شخصيًا لأبلغه بقراري كشخص يحترمه".

متى اتخذ كيليان قرار البقاء؟

وتحدث مبابي عن الموعد الذي قرر فيه الاستمرار في باريس سان جيرمان قائلًا: "اتخذت قراري الأسبوع الماضي، ولم أعلن عنه لأحد لأن النادي أراد أن يبقي هذا سرًا لكن لم يكن هناك الكثير من المفاجآت".

وأضاف: "طلبت من إدارة باريس الحديث مع السيد فلورنتينو بيريز بطريقة لائقة لأبلغه بقراري وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب وحتى زملائي عرفوا بالخبر يوم الإعلان في غرفة الملابس".

وأردف عن إمكانية اللعب في ريال مدريد مستقبلًا: "عالم كرة القدم هناك حقيقة تعلمتها، هو أنني لا أفكر في المستقبل، اتخذت قراري الآن، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لا أفكر فيه كثير، وأركز على الوقت الذي أقضيه في باريس والحقبة التي سأقضيها فيه، وبصراحة لا أعرف أين سأكون بعد عدة سنوات".

هل لعب نيمار وميسي دورًا في قراره؟

وتطرق مبابي للحديث عن دور البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في قراره بالاستمرار قائلًا: "اللعب معهم يشرفني، لكن لم يكن لهم دخل في قراري".

وأضاف: "اللعب معهم يشرفني، لكن قراري في نهاية المطاف كان شخصيًا، واحترموه".

وتابع: "قراري اعتمد على كرة القدم فقط، أنا سأقتصر على لعب كرة القدم، ليس لي صلاحيات أو أي وظائف أخرى".

الخليفي يهاجم رئيس رابطة الدوري الإسباني!

وخلال المؤتمر الصحفي، شن ناصر الخليفي هجومًا على خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مؤكدًا أن "لا ليجا" لم تعد جاذبة للنجوم كما كانت.

وقال: "الليجا اختلفت عما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات، أنا أحترم جميع الفرق، وأريد أن يتم احترام فريقي أيضًا، لن أتطرق كثيرًا إلى ما طلبه بالتحقيق معنا، لأن هذا ليس من شأني".

وأضاف: "المال ليس كل الأمر الأهم بالنسبة إلى مبابي، هناك نادٍ في إسبانيا كان سيدفع له أكثر مما نقدمه له، المشروع الرياضي كان النقطة الأهم بالنسبة إلى مبابي".

وتابع: "ربما يشعر تيباس بالقلق لأن الدوري الفرنسي أصبح أقوى من الليجا، لدينا مبابي، وسيظل معنا، ولست مهتمًا بأي شيء آخر".

هل يصبح مبابي قائد باريس؟

وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق الحديث إلى إمكانية منح مبابي مكافآت غير مالية، مثل أن يصبح قائدًا لفريق باريس سان جيرمان.

ورد الفرنسي قائلًا: "ماركينيوس هو القائد، وهذا ليس من أولوياتي الآن، لست بحاجة إلى أن أكون القائد لإحداث التأثير على أرض الملعب".

ما هي رسالة مبابي إلى جماهير ريال مدريد؟

ووجه مبابي رسالة إلى جماهير ريال مدريد قال فيها: "لطالما حلمت بارتداء قميص مدريد، كنت سأرتديه عندما كان عمري 14 عامًا".

وأضاف: "أشكركم، وأتفهم خيبة أملكم، أتمنى أن تتفهموا قرار الاستمرار في بلدي، أنا فرنسي، وبصفتي فرنسيًا أريد مواصلة الحلم برؤية بطولة بلدي على القمة".

الأمر لم يتعلق بالمال!

ويصر كل من مبابي والخليفي على أن القرار تم اتخاذه بسبب المشروع الرياضي الذي قدمه باريس سان جيرمان للاعب.

وقال الخليفي: "المال لم يكن هو الأهم، بل كان المشروع الرياضي، هناك أندية كانت ستدفع أكثر".

وأضاف مبابي: "بصراحة تحدثنا فقط عن الأجور وحقوق الصورة لفترة قصيرة".

الخليفي يتعهد بصفقات جديدة!

وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم سؤال الخليفي عن تولي لويس كامبوس منصب المدير الرياضي خلفًا للبرازيلي ليوناردو.

وقال الخليفي: "أنا لا أعرفه، لكن نعم، سنضم لاعبين جدد إلى الفريق قريبًا".

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