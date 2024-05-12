ماذا فعل كيليان؟

اختص كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، زميله حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس باحتفال خاص في ليلة توديع ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأحد.

وأحرز مبابي هدف باريس الوحيد في شباك تولوز، بعد مرور 8 دقائق من مباراة الجولة قبل الأخيرة بالدوري الفرنسي، والتي حسمها الضيوف (3-1).

وفور التسجيل، توجه مبابي للاحتفال بهدفه رقم 44 هذا الموسم، رفقة نافاس الجالس على مقاعد البدلاء.

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يشار إلى أن الثنائي مبابي وكيلور نافاس أعلنا الرحيل عن جدران النادي الباريسي بانتهاء تعاقدهما في 30 يونيو المقبل.

ونظم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حفلا موسيقيا على أرضية ملعب حديقة الأمراء بعد المباراة، احتفالا بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، للمرة 12 في تاريخه.

وحرص مبابي على التقاط الميكروفون من المذيع الداخلي للملعب وأطلق صيحة عالية تعبيرا عن سعادته قبل ثوان من تسليم الدرع لماركينيوس (قائد الفريق).