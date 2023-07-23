الأمر ليس مزحة .. آرسنال يضحي بنجمه من أجل مبابي!

النجم الفرنسي في إنجلترا الموسم المقبل؟

تحدثت تقارير في إنجلترا عن اهتمام جاد من قبل آرسنال بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، واستعداد للتضحية بأحد نجومه لإتمام الصفقة.

مصير نجم بي إس جي هو حديث وسائل الإعلام كافة عقب رفضه تمديد عقده مع ناديه، وعدم إعلان قراره رغم المدة الممنوحة من الفريق للاعب لتوضيح موقفه، وعلى أساس ذلك وقع استبعاده من قائمة الفريق لرحلة اليابان.

وقال موقع "Football transfers" إن آرسنال جاد بخصوص فكرة ضم مبابي، ومستعد حتى لبيع جابرييل مارتينيلي من أجل توفير الأموال، ومنح المساحة في تشكيلته لضم الفرنسي.

وفي المؤتمر الصحفي للقاء مانشستر يونايتد وآرسنال، والذي انتهى فجر الأحد بفوز الأول 2-0، طُرح سؤالاً من قبل إعلامي على مدرب المدفعجية ميكيل أرتيتا بخصوص هدف ريال مدريد، وكان رده بأنه لا يتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى.

وتشير آخر التقارير أن ليس فقط آرسنال المهتم من إنجلترا بضم لاعب موناكو السابق، ولكن هناك تشيلسي بحسب "RMC"، وفي الساعات الماضية تم ذكر مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضاً.