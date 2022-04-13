"ما يفعله ريال مدريد يدرس في مدارس أمريكا والمكسيك"

أشاد خافيير أجيري المدير الفني لريال مايوركا بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد أن صعد الفريق الملكي للدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال بعد سيناريو درامي.

كما امتدح أيضًا أوناي إيمري مدرب الغواصات الصفراء نادي فياريال، وهو الذي استطاع إقصاء فريق بايرن ميونخ من البطولة الأوروبية وتحقيق تأهل تاريخي.

وتحدث أجيري لراديو ماركا عن الأحداث الدرامية التي حدثت يوم أمس في البطولة الأوروبية الأغلى، معبرًا عن سعادته لتفوق الفرق الإسبانية حتى الآن.

وقال أجيري: "الدوري الإسباني في مكان جيد. أهنئ أوناي وكارلو".

وواصل: "ريال مدريد على أرضه ومع جماهيره ومع وجود 13 لقبًا لدوري أبطال أوروبا في سواعدهم، يكاد يكون من المستحيل التغلب عليهم".

وأضاف: "ما يفعله ريال مدريد يدرس بالفعل في مدارس في المكسيك والولايات المتحدة. لقد واجهتهم وعانيت، عليك أن تغتنم فرصك ضدهم لأنه لا توجد طريقة أخرى للفوز".

كما تحدث أجيري عن المدرب دييجو سيميوني ويشعر أن المدرب الأرجنتيني يجب أن يحظى باحترام أكبر من الذي يتلقاه حاليًا.

وأوضح: "أعتقد أننا لا نعطي الاحترام الكافي لمدرب عظيم، فالناس لا يمكن أن يكونوا قاسيين للغاية عندما يكون سيميوني رجلاً أمينًا وقد فاز بكل شيء".

واختتم: "هذا ليس عدلاً، وأنا أؤيد دييجو سيميوني بالكامل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة فريق أشبيلية في الجولة ال 32 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

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