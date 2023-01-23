"ما يحدث معه هراء وأظهروا له الاحترام" .. أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس

كارلو أنشيلوتي يعلق على الهجوم المستمر الذي يتعرض له فينيسيوس جونيور في كل مباريات ريال مدريد خارج ملعبه.

دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تصرفات نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك بعد فوز النادي الملكي على أتلتيك بيلباو مساء الأحد.

ريال مدريد تمكن من تحقيق فوز ثمين على ملعب "سان ماميس" معقل أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في مباراة الجولة 18 من الدوري الإسباني، ليواصل مطاردة برشلونة المتفوق بفارق ثلاث نقاط في الصدارة.

أنشيلوتي، وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، ركز على سعادته بالأداء والهجوم المستمر الذي يتعرض له فينيسيوس جونيور.

وقال المدرب الإيطالي عن الفوز: "لقد كان من الواضح تمامًا أن الفريق دافع بشكل جيد مرة أخرى، كنا بحاجة إلى الدفاع وقد قدمنا أداءً جيدًا خارج الأرض وفي النهاية فزنا، كان لدى الفريق شعور عام بأن ذلك لم يحدث في مباريات أخرى".

وعن الهجوم على فينيسيوس جونيور قال: "أخبرته أن يتحدث معي، وأن يلعب بأسلوبه".

وأضاف: "فينيسيوس لاعب رائع وحساس للغاية، صحيح أن الجميع يضغط عليه، المنافسون والجماهير وأحيانًا الحكم، لكن الحقيقة هي أنهم ركلوه كثيرًا".

واختتم أنشيلوتي: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه صغير جدًا، ويتعرض للكثير من الضغط، أعتقد أن ذلك هراء، أنا أحبه كثيرًا، ونريد أن يحظى باحترام أكبر من الجميع".