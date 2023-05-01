ما يحدث في فيجاس! .. رايان رينولدز ينظم رحلة لريكسهام للاحتفال بالتأهل!

الصعود كان جنونيًا.

احتفل ملاك نادي ركسهام الويلزي بالصعود إلى الدوري الدرجة الرابعة في إنجلترا بشكل مميز للغاية بعد أيام من تأكيد صعودهم.

جاء هذا بحسب ما ذكر بول مولين هداف الفريق الذي قدم موسمًا مذهلًا رفقة فريقه هذا الموسم وسجل 46 هدفًا وصنع ثلاثة في كل البطولات.

وقال مولين في بث مباشر: "لا أعلم إذا ما كان من الممكن أن أقول ذلك بعد، لكن الفريق بأكمله يسافر إلى فيجاس الآن".

وأضاف: "الأمر مذهل ولا يصدق، هذا ما قاله لي الملاك قبل قليل، لا أظن أن شريكتي في الحياة سعيدة بذلك، لكن لو قال لنا الملاك أن نذهب فسنذهب".

جدير بالذكر أن تأهل ريكسهام الذي يملكه الممثل الشهير رايان رينولدز وروب ماكلهيني جاء بعد وصولهم للنقطة رقم 111 من 46 مباراة.