ما هي غرامة محمود كهربا؟ وما تعليق الأهلي والزمالك على العقوبة؟

أعلنت المحكمة الرياضية بسويسرا "كاس" تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بمبلغ قدره 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد على المبلغ اعتبارًا من عام 2019 لصالح نادي الزمالك.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد غرم كهربا في أغسطس عام 2020، بمبلغ 2 مليون دولار، مع عدم إيقاف اللاعب.

وبعد شهور من الحديث في القضية الشهيرة بين اللاعب ونادي الزمالك، صدر اليوم القرار النهائي بمعاقبته بشكل نهائي.

ما هي غرامة كهربا؟

صدر الحكم ضد اللاعب محمود كهربا اعتبارًا من 20 يونيو 2019، لصالح نادي الزمالك، ولهذا السبب قررت المحكم أن جناح الأهلي مكلف بدفع فائد المبلغ من هذا التاريخ إلى الآن.

وصرح محامي نادي الزمالك الخاص، أن المحكمة قد أيدت الحكم لصالح الزمالك ضد كهربا بتغريمه 2 مليون دولار زائد 5% من فوائد على المبلغ.

ما هو تعليق الزمالك على غرامة كهربا؟

أصدر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بيانًا يتحدث فيه عن انتصاره في الأزمة الحالية بينه وبين اللاعب كهربا.

وجاء في البيان: "يعد هذا انتصار جديد لنادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذي يحافظ دائمًا على حقوق النادي ويدافع عنها بكل قوة وهو ما يكشف الفرق الكبير بين مجلس الإدارة الشرعي المنتخب الذي يحترم النادي ويحافظ على حقوقه وبين اللجان المعينة التي سعت إلى تدمير النادي".

وتهكم على مساندة النادي الأهلي للاعب حيث أوضح: "هذا الحكم يعد أيضًا انتصارًا للقيم والمبادئ الحقيقية.. ولكن اين مبادئ وقيم النادي الذي حرض اللاعب على الهروب؟".

هل يجوز الطعن على الحكم الصادر من المحكمة؟

بحسب تقرير أعدته صحيفة "اليوم السابع" المصرية فإنه بإمكان اللاعب المصري محمود كهربا الطعن على الحكم الصادر من المحكمة.

وذلك في خلال 30 يوم من صدور الحكم، وأشار التقرير إلى أن تكاليف الطعن ستكون "باهظة".

ما هو موقف الأهلي من غرامة كهربا؟

بحسب ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية فإن الأهلي يرغب في الانتظار والمشاورة مع اللجنة القانونية بالنادي قبل أن تتحرك في أي خطوات رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى وجود دعمًا قوي من إدارة الشياطين الحمر لكهربا، وعن وجود مكالمات جمعت مسؤولون في النادي باللاعب لبحث الأمر في الفترة المقبلة.

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