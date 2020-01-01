اللعبة مستمرة .. ما هي عقوبات برشلونة على ميسي بعد رفضه الحضور للتدريبات؟

نادي برشلونة يحق له فرض العقوبات على قائده التاريخي ليونيل ميسي حال نفذ تهديده بعدم الحضور للتدريبات، فما هي العقوبات؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نوعية العقوبات التي تنتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة حال لم يحضر لتدريبات الفريق غدًا الأحد.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المعركة بين ميسي وإدارة بارتوميو قد اتخذت شكلًا مختلفًا مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة أن عقوبات الغياب عن تدريبات الفريق دون عذر مسبق أو قهري يتم تطبيقها من أول أيام التخلف عن الحضور.

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وحال كان راتب اللاعب أقل من 100 ألف يورو فيتم خضم قيمة تترواح بين الـ 4% و7% من قيمة الراتب الشهري، على حسب حجم المخالفة، وذلك فقط خلال أول يومين من الغياب.

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ويتم تطبيق نفس العقوبة بالنسبة لمن هم راتبهم أكثر من 100 ألف يورو في الشهر، وميسي من ضمنهم على أن يخصم نسبة تترواح بين الـ 1.33% والـ 4% من إجمالي الراتب بعد الـ 100 ألف الأولى، أيضًا بحسب مدى كبر المخالفة التي قام بها اللاعب.

وفي اليوم الثالث تضاعف تلك الأرقام بشكل واضح، حيث يحق لبرشلونة خصم نسبة بين الـ 7% والـ25% من الـ 100 ألف الأولى من راتب اللاعب المخالف، ونسبة بين الـ 3.33% والـ 10% مما يزيد عن الـ 100 ألف الأولى.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة النادي.

وبعث ليونيل بفاكس أخبر من خلاله الإدارة رغبته في تفعيل البند الذي يسمح له بالرحيل بشكل مجاني في نهاية كل موسم.

وردت إدارة برشلونة على ليونيل ميسي، حيث أخبروه أن النادي غير مستعد للتخلي عن خدماته في الوقت الحالي، ولن يناقش أي عروض.

جدير بالذكر أن جول.كوم كان قد عرف من مصادره أن اللاعب الأرجنتيني لن يحضر فترة الإعداد للموسم الجديد مع برشلونة حيث يعتبر نفسه فسخ تعاقده بالفعل بالفاكس الذي أرسله.