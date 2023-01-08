ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر

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Shahid

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023?

تم طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان عبر الموقع الرسمي لموسم الرياض.

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى موقع موسم الرياض

ما هي أسعار تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

تتراوح أسعار التذاكر بين 35 ريال سعودي حتى 1550 ريال سعودي

المنصة السعر خلف المرمى 35 ريال سعودي الواجهة 40 ريال سعودي الواجهة 60 ريال سعودي المقصورة 1550 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ويأتي شعار موسم الرياض معبرًا عن الفعاليات الرائعة التي ستقام به، إذ اعتمد شعار "فوق الخيال" للتعبير عن الفعاليات التي سيشهدها الموسم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان الخميس 19 يناير 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC HD1

شاهد VIP استاد الملك فهد الدولي

ما هي شروط الحصول على تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض 2023؟

يتم فتح البوابات في تمام الرابعة مساءً بتوقيت السعودية

يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الشروط والأحكام عند صدور التذكره او استخدامها او محاوله استرجاعها.

سعر التذكرة غير مسترد.

في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:

يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الأنترنت.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

في حال وجود شكوى، يجب تقديمها إلى "مركز اهتمام" لاستفسارات وشكاوى الزوار بالاتصال على الرقم 8002444010 او زيارة الموقع الالكتروني ehtemam.sa خلال 10 أيام كحد أقصى من تاريخ وقوعها

Shahid