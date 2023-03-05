ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي ونجران في الجولة الرابعة والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23

يستضيف ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية مباراة نجران والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 لمسابقة دوري يلو "دوري الدرجة الأولى السعودي".

الأهلي تمكن من الاستمرار في طريق الانتصارات بعد فوزه الصعب في الديربي أمام جدة بهدف نظيف في الجولة 23، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة يتقاسم بها الصدارة مع نادي الحزم الذي يتفوق في الصدارة على "الراقي" بفارق الأهداف.

نجران تعادل سلبيًا مع العين في الجولة الماضية، ليواصل رحلة المعاناة بعدم تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات على التوالي، لكنه رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 17، قبل الأخير، في جدول ترتيب دوري يلو.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وبالتأكيد يرغب الكثير من جمهور الفريقين في حضور المباراة المرتقبة، ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة نجران والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة نجران والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

طرح نادي نجران تذاكر مباراته مع الأهلي على منصة "e-ticket".

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة نجران والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

قرر نادي نجران أن تكون تذاكر مباراته مع الأهلي، بثلاث فئات الأولى بـ 50 ريال للأفراد، والمنصة 100 ريال، على أن تكون التذكر الذهبية بـ 200 ريال.

ما هو موعد مباراة نجران والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الأهلي ونجران في الجولة 24 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة وعشر دقائق عصرًا بتوقيت مصر.