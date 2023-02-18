ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة أحد والأهلي في الجولة الثانية والعشرين لمنافسات دوري الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

يستضيف ملعب نادي أحد مباراة أحد والأهلي، والتي تقام ضمن الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي يحتل وصافة الترتيب برصيد 43 نقطة متساويًا في الرصيد مع الحزم المتصدر ولكن بفارق الأهداف لصالح الأخير.

وعلى الجانب الآخر، العروبة يحتل المركز العاشر في ترتيب دوري يلو برصيد 26 نقطة.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا في هذا التقرير كيفية شراء تذاكر مباراة أحد والأهلي، وما هي الأسعار وغيرها؟.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تم طرح تذاكر مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 عبر "منصة Easy Ticket".

عند الدخول إلى الموقع، سيكون عليك تسجيل الدخول قبل اختيار مكانك المفضل والتقدم في إجراءات الحجز.

اضغط هنا للدخول إلى منصة Easy Ticket..

ما هي أسعار تذاكر مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 من 50 ريالًا حسب فئة المقعد والتذاكر متاحة للجميع.

ما هو موعد مباراة أحد والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة أحد والأهلي والتي تقام ضمن الجولة 22 من منافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الإثنين 20 فبراير 2023 على ملعب نادي أحد.

وتنطلق صافرة البداية في الرابعة والثلث مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة والثلث مساءً بتوقيت مصر.